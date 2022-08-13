Brentford - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 2. hafta maçında Brentford - Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Brentford - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRENTFORD - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brentford - Manchester United maçı 13 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

Brentford - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...