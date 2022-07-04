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Gabriel Jesus resmen Arsenal'de!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Manchester City'de forma giyen Gabriel Jesus'u kadrosuna kattığını açıkladı. Londra ekibi, Brezilyalı golcü için 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2022 Pazartesi 11:01
Gabriel Jesus resmen Arsenal'de!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Manchester City'de forma giyen Brezilyalı forvet oyuncusu Gabriel Jesus'u kadrosuna kattığını duyurdu. Londra ekibi, 25 yaşındaki golcünün transferi için Manchester City'e 50 milyon euro ödeyecek.

İlk açıklamalarını kulübün resmi sitesine yapan Jesus, "Çocukluğumdan beri Arsenal'i takip ederim. Çünkü Thierry Henry idolümdü. Arsenal'de olduğum için çok heyecanlıyım. Burada genç ama çok kaliteli oyuncular var, ben de öyleyim!" ifadelerini kullandı.

Daha önce Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan ve şu anda Arsenal'in teknik direktörü olan Mikel Arteta ile 3 yıl çalışmış olan Gabriel Jesus, "Mikel Arteta'yla kulüp ve proje hakkında birçok kez konuşma fırsatı bulduk. Ona tamamıyla güveniyorum ve birlikte gelişeceğimize inanıyorum. Daha önce onunla geçirdiğim sürede bana çok yardımcı olmuştu. O, çok zeki bir insan ve genç oyuncularla nasıl iletişime geçeceğini biliyor." dedi.

Gabriel Jesus, 2017 yılında Palmeiras'tan Manchester City'e 32 milyon euroya transfer olmuştu.

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