Son dakika transfer haberleri: Liverpool 19 yaşındaki Fabio Carvalho'yu kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızılar son olarak 19 yaşındaki Portekizli on numara Fabio Carvalho'yu renklerine bağladı.

Kariyerine Fulham altyapısında başlayan Carvalho, 2021'de A takıma yükselmişti. Liverpool'un bu transfer için Fulham'a 5.9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi.

