Haberler İngiltere Premier Lig 5 dakikada City

5 dakikada City

Aston Villa karşısında 2-0 geri düşen Manchester City, 5 dakika içinde İlkay (2) ve Rodri’nin golleriyle Premier Lig’de şampiyonluğu göğüsledi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
5 dakikada City
Premier Lig'de tarihi bir son gün yaşandı. Manchester City ile Liverpool'un son ana kadar şampiyonluğu kovaladığı günde mutlu sona ulaşan Pep Guardiola'nın takımı oldu. Aston Villa karşısında 2-0 geri düşen Manchester City, İlkay Gündoğan'ın oyuna girmesiyle müthiş bir geri dönüşe imza attı. 76'da yıldız oyuncu farkı bire indirirken; 78'de Rodri durumu eşitledi: 1-1. 81'de İlkay Gündoğan, takımına şampiyonluğu getirdi: 3-2. Wolves karşısında zorlanan ve son anlara 1-1 eşitlikle giren Liverpool, maçı 3-1 kazansa da 92 puanla 2. oldu.
DİĞER
Şarkıcı Tuğba Ekinci'den çıplak poz! Sadece havluyla kapattı! Instagram alev aldı! "Yapma böyle şeyler abla"
Sahneden kazandığını gayrimenkule yatıran ünlü popçu Demet Akalın'ın yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı
Kartal'dan stoper hamlesi! İşte yapılacak teklif
Fırtına transferde bombayı patlatıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Burnley Premier Lig'e veda etti!
Man City şampiyon oldu! Taraftar direkleri kırdı
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Eskişehir'de deprem mi oldu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'ya transfer tavsiyesi! "Kesinlikle ihtiyaç var" Fırtına'ya transfer tavsiyesi! "Kesinlikle ihtiyaç var" 07:37
5. harika VakıfBank 5. harika VakıfBank 06:34
Salernitana kabus gördü! Salernitana kabus gördü! 01:30
Mallorca lige tutundu! Mallorca lige tutundu! 01:22
Sevilla tek golle kazandı! Sevilla tek golle kazandı! 01:17
Sevilla tek golle kazandı! Sevilla tek golle kazandı! 01:16
Daha Eski
A. Madrid deplasmanda kazandı! A. Madrid deplasmanda kazandı! 01:14
A. Madrid deplasmanda kazandı! A. Madrid deplasmanda kazandı! 01:14
İtalya Serie A'ya veda eden son takım belli oldu! İtalya Serie A'ya veda eden son takım belli oldu! 01:10
İtalya Serie A'ya veda eden son takım belli oldu! İtalya Serie A'ya veda eden son takım belli oldu! 01:09
Barcelona sezonu yenilgiyle kapattı Barcelona sezonu yenilgiyle kapattı 01:06
Barcelona sezonu yenilgiyle kapattı Barcelona sezonu yenilgiyle kapattı 01:06