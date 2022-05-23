5 dakikada City

Premier Lig'de tarihi bir son gün yaşandı. Manchester City ile Liverpool'un son ana kadar şampiyonluğu kovaladığı günde mutlu sona ulaşan Pep Guardiola'nın takımı oldu. Aston Villa karşısında 2-0 geri düşen Manchester City, İlkay Gündoğan'ın oyuna girmesiyle müthiş bir geri dönüşe imza attı. 76'da yıldız oyuncu farkı bire indirirken; 78'de Rodri durumu eşitledi: 1-1. 81'de İlkay Gündoğan, takımına şampiyonluğu getirdi: 3-2. Wolves karşısında zorlanan ve son anlara 1-1 eşitlikle giren Liverpool, maçı 3-1 kazansa da 92 puanla 2. oldu.