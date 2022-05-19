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Chelsea - Leicester City: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Premier Lig'de 27. hafta erteleme maçında Chelsea sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2022 Cuma 00:04
Chelsea - Leicester City: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, sahasında Leicester City ile karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Leicester City, 6. dakikada James Maddison ile öne geçerken, Chelsea bu gole 34. dakikada Marcos Alonso ile karşılık verdi.

Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Chelsea 71, Leicester City 49 puana yükseldi.

Ligin son haftasında Chelsea, Watford'u ağırlayacak. Leicester City, Southampton ile karşılaşacak.

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