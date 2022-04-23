Arsenal Manchester United maçı CANLI anlatım

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Arsenal ile Manchester United kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
ARSENAL-MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LERİ
Arsenal: Ramsdale, Cedric Soares, White, Gabriel, Tavares, Elneny, Xhaka, Saka, Odegaard, Smith Rowe, Nketiah
Manchester United: De Gea, Dalot, Lindelof, Varane, Telles, Matic, McTominay, Sancho, Fernandes, Elanga, Ronaldo
ARSENAL-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Arsenal-Manchester United maçı saat 14.30'da başladı ve kritik mücadele S Sports'ta canlı yayınlanıyor.