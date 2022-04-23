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Arsenal Manchester United maçı CANLI anlatım

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında heyecan sürüyor. Dev mücadelede Arsenal ile Manchester United karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 14:30 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 15:00
Arsenal Manchester United maçı CANLI anlatım

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Arsenal ile Manchester United kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

ARSENAL-MANCHESTER UNITED MAÇI İLK 11'LERİ

Arsenal: Ramsdale, Cedric Soares, White, Gabriel, Tavares, Elneny, Xhaka, Saka, Odegaard, Smith Rowe, Nketiah

Manchester United: De Gea, Dalot, Lindelof, Varane, Telles, Matic, McTominay, Sancho, Fernandes, Elanga, Ronaldo

ARSENAL-MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal-Manchester United maçı saat 14.30'da başladı ve kritik mücadele S Sports'ta canlı yayınlanıyor.

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