Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal 3-1 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Arsenal 3-1 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Arsenal sahasında Manchester United'ı konuk etti. Mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Arsenal'a galibiyeti getiren golleri Nuno Tavares, penaltıdan Bukayo Saka ve Granit Xhaka kaydetti. Manchester United'ın tek golü Cristiano Ronaldo'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 16:38
Arsenal 3-1 Manchester United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasının açılış maçında, bu sezon ligi ilk dört içinde tamamlayarak Şampiyonlar Ligi kotası almayı hedefleyen takımlardan Arsenal, Emirates Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Arsenal, 3. dakikada Nuno Tavares, 32. dakikada penaltıdan Bukayo Saka'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Manchester United'da son haftaların formda oyuncusu Cristiano Ronaldo, 34. dakikada ağları sarsarak skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya daha atak başlayan Manchester United, penaltı kazandı. Portekizli Bruno Fernandes, 57. dakikada penaltı atışını golle sonuçlandıramadı ve United, maçta beraberlik şansını kaçırdı. Ev sahibi ekip, 70. dakikada Granit Xhaka'nın fileleri havalandırmasıyla 3-1 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından Arsenal 60 puan ve maç fazlasıyla dördüncü sıraya yükselirken, Manchester United ise 54 puanla altıncılığa geriledi.

DİĞER
23 yıl önceki halini yayınladı Demet Şener'i görenler tanıyamadı! Ünlü mankenden estetik imalarına sert tepki!
3 haftadır kazanamayan Trabzonspor’da gözler suskun yıldızlar Bakasetas ve Visca'da
Okay Beşiktaş'a! Sözleşme detayları belli oldu
Yıldız isim forma giyemeyecek! İşte Aslan'ın Altay maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ronaldo'dan bir ilk! La Liga ve Premier Lig'de...
Brentford - Tottenham maçı saat kaçta?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Çam ve Sakura Hastanesi'nden 23 Nisan'a özel oyun alanı
Pamukkale’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı farklı yaşanacak
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ronaldo'dan bir ilk! La Liga ve Premier Lig'de... Ronaldo'dan bir ilk! La Liga ve Premier Lig'de... 16:46
Visca ve Abdülkadir gol orucunu bozmak istiyor Visca ve Abdülkadir gol orucunu bozmak istiyor 16:46
AZ Alkmaar - Heerenveen maçı saat kaçta? AZ Alkmaar - Heerenveen maçı saat kaçta? 16:44
Arsenal ManU'yu 3 golle devirdi! Arsenal ManU'yu 3 golle devirdi! 16:38
NEC Nijmegen - Ajax maçı saat kaçta? NEC Nijmegen - Ajax maçı saat kaçta? 16:35
Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Ali Koç Jorge Jesus için Portekiz'e gitti Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! Ali Koç Jorge Jesus için Portekiz'e gitti 16:14
Daha Eski
Real Betis - Valencia maçı saat kaçta? Real Betis - Valencia maçı saat kaçta? 16:08
Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı | CANLI Fatih Karagümrük - Giresunspor maçı | CANLI 15:54
Beşiktaş evinde hata yapmadı! Beşiktaş evinde hata yapmadı! 15:36
PSG - Lens maçı ne zaman? PSG - Lens maçı ne zaman? 15:35
Saint-Etienne - Monaco maçı ne zaman? Saint-Etienne - Monaco maçı ne zaman? 15:33
Lyon - Montpellier maçı ne zaman? Lyon - Montpellier maçı ne zaman? 15:29