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Manchester United'dan Ronaldo açıklaması! Liverpool maçında yok

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig'de Liverpool ile karşı karşıya gelecek olan Manchester United'da yeni doğan çocuğunu kaybeden Cristiano Ronaldo'nun mücadelede forma giymeyeceği açıklandı. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Aile, her şeyden önemlidir ve Cristiano bu zor zamanlarda sevdiklerinin yanında olacak. Bu sebeple Salı akşamı oynanacak Liverpool maçında kendisi yer almayacak." ifadeleri kullanıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2022 Salı 14:26
Manchester United'dan Ronaldo açıklaması! Liverpool maçında yok

Manchester United, yeni doğan çocuğunu trajik bir şekilde kaybeden Cristiano Ronaldo'nun, Liverpool maçında forma giymeyeceğini duyurdu.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Aile, her şeyden önemlidir ve Cristiano bu zor zamanlarda sevdiklerinin yanında olacak. Bu sebeple Salı akşamı oynanacak Liverpool maçında kendisi yer almayacak." ifadeleri kullanıldı.

Anfield'da oynanacak maçta Liverpool taraftarlarının Cristiano Ronaldo'ya destek olmak amaçlı 7. dakikada hep birlikte alkış yapacağı belirtildi.

Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez çifti, önceki gün yaptıkları açıklamada doğumunu bekledikleri ikizlerinden birinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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