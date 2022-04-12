TRANSFER HABERLERİ - Manchester United'ın yeni menajerini buldu! Erik Ten Hag...

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United'da geçici menajer Ralf Rangnick'in yerine göreve kimin geleceği merak konusuydu. Kırmızı Şeytanlar, bir süredir adı gündemde olan Erik Ten Hag ile prensip anlaşmasına vardı.
A Spor'un derlediği, İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre Manchester United, şuanda Ajax'ın başındaki Erik Ten Hag ile prensip anlaşmasına vardı. Haberin detayında ManU'nun 4 yıl sürecek bir anlaşmaya onay verdiği belirtildi.
Ancak resmi imzanın 17 Nisan'da Hollanda Kupası Finali'nde oynanacak olan Ajax - PSV Eindhoven maçının ardından atılacağı ifade edildi.