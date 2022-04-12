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TRANSFER HABERLERİ - Manchester United'ın yeni menajerini buldu! Erik Ten Hag...

Spor haberi... İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United'da geçici olarak menajerlik görevini yürüten Ralf Ragnick'in yerine göreve kimin geleceği belirsizilğini koruyordu. İngiliz ekibinin Ajax ile sözleşmesi devam eden başarılı teknik adam Erik Ten Hag ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2022 Salı 20:56
TRANSFER HABERLERİ - Manchester United'ın yeni menajerini buldu! Erik Ten Hag...

İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United'da geçici menajer Ralf Rangnick'in yerine göreve kimin geleceği merak konusuydu. Kırmızı Şeytanlar, bir süredir adı gündemde olan Erik Ten Hag ile prensip anlaşmasına vardı.

TRANSFER HABERLERİ - Manchester United'ın yeni menajerini buldu! Erik Ten Hag...

A Spor'un derlediği, İngiliz basınından The Athletic'in haberine göre Manchester United, şuanda Ajax'ın başındaki Erik Ten Hag ile prensip anlaşmasına vardı. Haberin detayında ManU'nun 4 yıl sürecek bir anlaşmaya onay verdiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Manchester United'ın yeni menajerini buldu! Erik Ten Hag...

Ancak resmi imzanın 17 Nisan'da Hollanda Kupası Finali'nde oynanacak olan Ajax - PSV Eindhoven maçının ardından atılacağı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Manchester United'ın yeni menajerini buldu! Erik Ten Hag...

52 yaşındaki Hollandalı futbol adamı, daha önce Premier Lig sahnesinde bir takım çalıştırmadı.

TRANSFER HABERLERİ - Manchester United'ın yeni menajerini buldu! Erik Ten Hag...

Antrenörlük kariyerine Twente'de başlayan Erik Ten Hag, sırasıyla PSV Eindhoven, Go Ahead Eagles, FC Bayern Münih 2 ve Utrecht'te görev aldı.

TRANSFER HABERLERİ - Manchester United'ın yeni menajerini buldu! Erik Ten Hag...

Deneyimli çalıştırıcının Ajax ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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