Brighton - Tottenham 0-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 16. hafta erteleme maçında Tottenham, deplasmanda Brighton'a konuk oldu. American Express Community Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Tottenham 2-0 kazanarak galibiyete uzandı.

37. dakikada Romero'nun golüyle öne geçen Tottenham ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının 57. dakikasında sahneye çıkan Harry Kane attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve galibiyete imzasını attı.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ!

Harry Kane toplamda 96 gole ulaşarak Premier Lig tarihinde deplasmanda en çok gol atan oyuncu oldu.

Bu sonuçla Tottenham 48 puana ulaşarak ligin üst sıralarını takibi sürdürdü. Brighton ise 33 puanda kaldı.