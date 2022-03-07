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Son dakika transfer haberleri: Paul Pogba eski takımı Juventus'a mı dönüyor? İşte o iddia

Son dakika transfer haberleri... İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Paul Pogba ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, oyuncunun eski takımı Juventus'un 'Kırmızı Şeytanlar'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fransız yıldızla ilgilendiğini duyurdu. İşte o iddia ve detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2022 Pazartesi 15:17
Son dakika transfer haberleri: Paul Pogba eski takımı Juventus'a mı dönüyor? İşte o iddia

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United forması giyen Paul Pogba'yla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası paylaşıldı.

İtalyan basınından La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre Juventus, eki oyuncusu Paul Pogba ve menajeri Mino Raiola ile temasa geçti. Torino ekibinin yıldız oyuncuya yıllık 7.5 milyon euro önerdiği ve bonuslarla birlikte bu tutarın 10 milyon euro'ya kadar çıkabileceği belirtildi.

28 yaşındaki başarılı orta saha, 2012'de Manchester United'dan bedelsiz olarak geldiği Juventus'tan 2016 yılında 105 milyon euro bonservis bedeli ile tekrar Manchester United'a transfer olmuştu.

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