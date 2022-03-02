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Everton'dan flaş hamle! Sponsorluk kararı...

Rusya, Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından kulüpler ve oyunculardan büyük tepki aldı. Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Everton yaptığı açıklamada sponsorluk anlaşması bulunan Rus şirketleriyle olan ilişkilerini askıya aldığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 17:01
Everton'dan flaş hamle! Sponsorluk kararı...

İngiltere Premier Lig kulübü Everton, Ukrayna'nın işgalinin ardından Rus şirketleri USM, Megafon ve Yota ile ticari sponsorluk anlaşmalarını askıya aldı.

Everton takımının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncular, teknik ekip ve Everton'da çalışan herkes, Ukraynalı oyuncumuz Vitalii Mykolenko ve ailesine tam destek vermeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

İngiliz kulüp, Rus şirketleri USM, Megafon ve Yota ile olan tüm ticari sponsorluk anlaşmalarını derhal askıya aldığını duyurdu.

Everton'la ticari bağları bulunan Rus milyarder Alisher Usmanov'un mal varlığı Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Avrupa Birliği tarafından dondurulmuştu.

Everton'ın sahibi Farhad Moshiri'nin başkanlığını yaptığı Usmanov'un sahibi olduğu USM Holdings, kulübün antrenman sahasına sponsorluk yapıyor.

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