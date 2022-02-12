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Brentford Crystal Palace maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 25. hafta maçında Brentford, sahasında Crystal Palace ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor. Brentford - Crystal Palace maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 18:00
Brentford Crystal Palace maçı CANLI İZLE

İngiltere Premier Lig'in 25. hafta maçında Brentford, sahasında Crystal Palace ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanın sahibi olmak istiyor.

BRENTFORD - CRYSTAL MAÇI CANLI İZLE👇

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BRENTFORD - CRYSTAL PALACE 11'LER

Brentford: Raya; Pinnock, Ajer, Jansson; Nørgaard, Jensen, Henry, Canós; Janelt, Mbeumo, Wissa

Crystal Palace: Guaita; Guéhi, Ward, Andersen, Mitchell; Schlupp, Hughes, Gallagher; Édouard, Zaha, Ayew

Brentford, bu maça karar 23 puanla 14. sırada yer alıyor. 25 puanı bulunan Crystal Palace ise 13. sırada bulunuyor.

BRENTFORD - CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Premier Lig'in 25. haftasında oynanan Brentford - Crystal Palace maçı, 12 Şubat Cumartesi (bugün) TSİ 18.00'de başladı. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

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