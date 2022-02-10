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Wolverhampton - Arsenal maçı CANLI İZLE | A Spor canlı izle | Premier Lig maçı seyret

İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Wolverhampton sahasında Arsenal'i konuk ediyor. A Spor'dan naklen ekranlara gelen Wolverhampton - Arsenal maçını, haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 23:28
Wolverhampton - Arsenal maçı CANLI İZLE | A Spor canlı izle | Premier Lig maçı seyret

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 24. hafta maçında Wolverhampton ile Arsenal kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

Wolverhampton, mücadele öncesi topladığı 34 puanla 8. sırada yer alıyor. 36 puanı bulunan Arsenal ise 6. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER
WOLVES: Jose Sa, Semedo, Kilman, Coady, Saiss, Marcal, Dendoncker, Neves, Trincao, Jimenez, Podence

ARSENAL: Ramsdale, Cedric, White, Gabriel, Tierney, Partey, Xhaka, Odegaard, Saka, Martinelli, Lacazette

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