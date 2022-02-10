Wolverhampton - Arsenal maçı CANLI İZLE | A Spor canlı izle | Premier Lig maçı seyret

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. 24. hafta maçında Wolverhampton ile Arsenal kozlarını paylaşıyor. Maçı haberimizden canlı izleyebilirsiniz...





Wolverhampton, mücadele öncesi topladığı 34 puanla 8. sırada yer alıyor. 36 puanı bulunan Arsenal ise 6. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

WOLVES: Jose Sa, Semedo, Kilman, Coady, Saiss, Marcal, Dendoncker, Neves, Trincao, Jimenez, Podence

ARSENAL: Ramsdale, Cedric, White, Gabriel, Tierney, Partey, Xhaka, Odegaard, Saka, Martinelli, Lacazette