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Mohamed Elneny'nin menajerinden Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

Ara transferde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Mohamed Elneny, sezon sonuna kadar Arsenal'de kalmaya verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mısırlı yıldızın menajeri Alan Nazmy, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldıklarını itiraf ederken, bu tekifleri neden geri çevirdiklerini de anlattı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 09:21
UĞUR SARIKAYA
Mohamed Elneny'nin menajerinden Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Arsenal'in yıldızı Mohamed Elneny ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

Mohamed Elneny'nin menajerinden Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

Mısırlı oyuncunun menajeri Alan Nazmy ise yıldız orta sahanın Fenerbahçe ve Galatasaray dahil olmak üzere birçok teklifi geri çevirerek takımında kaldığını açıkladı.

Mohamed Elneny'nin menajerinden Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

Nazmy, İngiliz basınına verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncunun sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor. Arsenal'in hocası Mikel Arteta, Elneny'ye gelen tüm teklifleri reddetti ve takımda kalmasını istedi."

Mohamed Elneny'nin menajerinden Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

"Newcastle United, Valencia, Lyon ve Türk kulüpleri Galatasaray ile Fenerbahçe, Elneny'yi kadrosuna katmak istedi ama sonunda Arteta ve Arsenal yönetimi bu teklileri reddetti. Al Ahly ile de resmi bir görüşme yok. Elneny'nin hala Avrupa'da oynama arzusu ve yeteneği var."

Mohamed Elneny'nin menajerinden Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

Sezon sonunda Arsenal'le olan sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki Mısırlı oyuncu, 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.

Mohamed Elneny'nin menajerinden Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

Elneny bu sezon Arsenal'de 7 Lig maçında 170 dakika süre aldı ve 1 asist üretti.

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