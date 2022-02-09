Mohamed Elneny'nin menajerinden Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Arsenal'in yıldızı Mohamed Elneny ile ilgilendiği öne sürülmüştü.
Mısırlı oyuncunun menajeri Alan Nazmy ise yıldız orta sahanın Fenerbahçe ve Galatasaray dahil olmak üzere birçok teklifi geri çevirerek takımında kaldığını açıkladı.
Nazmy, İngiliz basınına verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:
"Oyuncunun sözleşmesi bu sezonun sonunda sona eriyor. Arsenal'in hocası Mikel Arteta, Elneny'ye gelen tüm teklifleri reddetti ve takımda kalmasını istedi."