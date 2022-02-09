Mohamed Elneny'nin menajerinden Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

"Newcastle United, Valencia, Lyon ve Türk kulüpleri Galatasaray ile Fenerbahçe, Elneny'yi kadrosuna katmak istedi ama sonunda Arteta ve Arsenal yönetimi bu teklileri reddetti. Al Ahly ile de resmi bir görüşme yok. Elneny'nin hala Avrupa'da oynama arzusu ve yeteneği var."