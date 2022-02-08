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Kedi tekmeleyen Kurt Zouma için soruşturma başlatıldı

West Ham United futbolcusu Kurt Zouma, korkunç bir Snapchat videosuyla gündeme geldi. Fransız futbolcunun, evindeki kediye işkence ederken çekilen görüntüleri tepkilere neden oldu. Yıldız futbolcu konuyla ilgili açıklama yaptı. Öte yandan Kurt Zouma'ya kediye şiddet uyguladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 11:55
Kedi tekmeleyen Kurt Zouma için soruşturma başlatıldı

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen Kurt Zouma, skandal bir hareketle gündemde.

Sosyal medyada bir videosu yayılan Fransız savunma oyuncusunun, söz konusu görüntülerde bir kediyi tekmelemesi büyük tepki çekti.

27 yaşındaki savunma oyuncusu ise gelen tepkilerin ardından özür diledi. Zouma, "Videodan dolayı üzgün ve sinirli olan herkesten özür dilerim. Davranışım için hiçbir mazeretim yok. Herkes emin olsun ki, iki kedimiz de sağlıklı ve iyi durumda. Ailemiz tarafından el üstünde tutuluyorlar. Bu olay bir daha yaşanmayacak." ifadelerini kullandı.

Zouma'nın kulübünden West Ham'dan yapılan açıklamada ise, "Ortalıkta dolaşan video nedeniyle Kurt Zouma'yı kınıyoruz. Kurt Zouma ile konuştuk ve konuyu ele alacağız. Hayvanlara yapılan eziyeti hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz" ifadeleri yer aldı.

İngiliz ekibinin, Zouma'yı kadro dışı bırakmayı da düşündüğü belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Telegraph'ta yer alan habere göre; Kurt Zouma'ya kediye şiddet uyguladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Fransız futbolcu, 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

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