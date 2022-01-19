Haberler İngiltere Premier Lig 📺Leicester City Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde Çağlar Söyüncü var mı?

📺Leicester City Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde Çağlar Söyüncü var mı?

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım 25 puanla 10. sırada, konuk ekip ise 33 puanla 6. sırada yer alıyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Leicester City Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde Çağlar Söyüncü var mı? İşte merak edilen bu soruların yanıtları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:54
📺Leicester City Tottenham maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'lerde Çağlar Söyüncü var mı?

📍CANLI SKOR - Leicester City-Tottenham maçını takip etmek için tıklayın!

İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City sahasında ligin güçlü ekiplerinden Tottenham'ı ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım 25 puanla 10. sırada, konuk ekip ise 33 puanla 6. sırada yer alıyor. İşte maça dair merak edilenler...

🗓LEICESTER CITY-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Leicester City'nin sahasında Tottenham'ı ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 22.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📝LEICESTER CITY-TOTTENHAM MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ📝

🔹Leicester City: Schmeichel; Albrighton, Çağlar Söyüncü, Vestergaard, Thomas; Tielemans, Dewsbury-Hall; Lookman, Maddison, Barnes; Daka

🔹Tottenham: Lloris; Tanganga, Sanchez, Davies; Royal, Winks, Hojbjerg, Sessegnon; Alli, Kane, Moura

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