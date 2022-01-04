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Avrupa alev alev!

Avrupa’da hareketli saatler yaşanıyor. İngiltere ve İspanya’nın başı çektiği transfer girişimlerinde Lukaku, Martial gibi isimler sıkça konuşuluyor. Liverpool ve Milan ise orta saha savaşı veriyor.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 06:50
Avrupa alev alev!
Devre arası transfer döneminde Avrupa kulüplerinde transfer hareketliliği yaşanıyor. Chelsea'den Roma'ya, Liverpool'dan Milan'a birçok takım, kadrolarını güçlendirme yönünde çalışmalarını sürdürüyor. 2021-2022 sezonunun devre arası transfer döneminde Avrupa kulüpleri de hareketli günler geçiriyor. Son dönemlerde Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel ile yaşadığı sıkıntılardan dolayı forma şansı bulamayan Belçikalı forvet Romelu Lukaku'nun, daha önce beraber çalıştığı Conte ile yeniden Tottenham'da buluşabileceği belirtiliyor. Barcelona, 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Ousmane Dembele'yi, Manchester United'ın 26 yaşındaki forveti Anthony Martial'ın transferinde takas etmek için teklifte bulunacak. Öte yandan United ise West Ham'da forma giyen orta saha oyuncusu Declan Rice'ı kadrosuna katmaya çalışıyor. İtalya Serie A ekibi Roma, Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele'yi renklerine bağlama adına çalışmalara başladı. İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool ve Milan da Olympiakos'un 20 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu Aguibou Camara'nın transferinde adeta savaş veriyor.
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