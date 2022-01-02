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Everton - Brighton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Everton ile Brighton, İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaşacak. Everton sahasında oynanan maçı kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Brighton ise zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Everton - Brighton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte karşılaşmayla ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 14:02
Everton - Brighton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Everton sahasında Brighton'ı konuk edecek. Goodison Park'ta oynanacak mücadelede hakem John Brooks düdük çalacak. Brooks'un yardımcılıklarını Betts ve Mainwaring yapacak.

İki takımın arasında oynanan son 10 maçta Everton 6 galibiyet aldı. Brigton 2 maçı kazanırken, 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.

EVERTON - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Everton ile Brighton arasında oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanacak.


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