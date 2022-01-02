Everton - Brighton maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Everton sahasında Brighton'ı konuk edecek. Goodison Park'ta oynanacak mücadelede hakem John Brooks düdük çalacak. Brooks'un yardımcılıklarını Betts ve Mainwaring yapacak.
İki takımın arasında oynanan son 10 maçta Everton 6 galibiyet aldı. Brigton 2 maçı kazanırken, 2 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı.
EVERTON - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Everton ile Brighton arasında oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanacak.