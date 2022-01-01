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Arsenal Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Maçın 11'leri...

İngiltere Premier Lig'de heyecan dev bir mücadeleyle sürüyor. Arsenal sahasında lig lideri Manchester City'i konuk edecek. Karşılaşma öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu. Futbolseverler, maçın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Arsenal Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Maçın 11'leri ve daha fazlası haberimizde...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2022 Cumartesi 14:55
Arsenal Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Maçın 11'leri...

🔗CANLI SKOR - Arsenal-Manchester City maçını takip etmek için tıklayın!

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 19 maç sonunda 35 puan toplayan ve 4. sırada yer alan Arsenal sahasında, 20 maç sonunda 50 puanı olan lider Manchester City'i konuk edecek.

📺ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal'in sahasında Manchester City'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 15.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

📋ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇI 11'LERİ

📌Arsenal: Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney, Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli, Lacazette

📌Manchester City: Ederson, Cancelo, Dias, Laporte, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Jesus, Mahrez

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