Haberler İngiltere Premier Lig Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Leicester City ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 15:39
Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

👉LEICESTER CITY - LIVERPOOL MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İngiltere Premier Lig'de 20. hafta heyecanı yaşanıyor. Leicester City ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LEICESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Leicester City - Liverpool maçı 28 Aralık Salı günü saat 23:00'de oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

LEICESTER CITY - LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Leicester City: Schmeichel; Daley-Campbell, Amartey, Vestergaard, Castagne; Ndidi, Tielemans, Soumare; Perez, Vardy, Maswanhise

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Jota, Mane

Watford - West Ham United maçı saat kaçta? Devamını Oku BUNU DA OKU

DİĞER
Trabzonspor Boluspor maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? Ziraat Türkiye Kupası Trabzonspor Boluspor saat kaçta, ne zaman?
Aleyna Tilki'nin annesinden 'utançtan içim çekiliyor' diyen Işın Karaca'ya yanıt! Babası yaşındaki Haldun Demirhisar'la yakalanmıştı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor