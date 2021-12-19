Wolverhampton Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Wolverhampton-Chelsea maçını takip etmek için tıklayın!
İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton, sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Maç öncesi ev sahibi takımın 24, konuk ekibin ise 37 puanı mevcut...
📺WOLVERHAMPTON-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Wolverhampton'ın sahasında Chelsea'yi ağırlayacağı mücadele bugün TSİ 17.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
📋WOLVERHAMPTON-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Wolverhampton: Sa; Kilman, Coady, Saiss; Semedo, Dendoncker, Neves, Moutinho, Marcal; Traore, Jimenez
Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Rudiger; James, Kante, Kovacic, Alonso; Mount, Ziyech; Havertz
📊MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER
🔎Ruben Neves 6 sarı kartla Wolverhampton takımının en çok sarı kart gören oyuncusu.
🔎Chelsea takımından Reece James 4 sarı kart gördü.
🔎Hwang Hee-chan 4 golle Wolverhampton takımının en golcü futbolcusu.
🔎Mason Mount ise Chelsea adına 7 gol kaydetti.