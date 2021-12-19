Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Wolverhampton Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor. Wolverhampton sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Zorlu maç öncesi Wolverhampton topladığı 24 puanla 8. sırada yer alırken konuk ekip Chelsea ise 37 puanla 3. sırada. Peki, Wolverhampton Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 14:31
Wolverhampton Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Wolverhampton-Chelsea maçını takip etmek için tıklayın!

İngiltere Premier Lig'de Wolverhampton, sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Maç öncesi ev sahibi takımın 24, konuk ekibin ise 37 puanı mevcut...

📺WOLVERHAMPTON-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Wolverhampton'ın sahasında Chelsea'yi ağırlayacağı mücadele bugün TSİ 17.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

📋WOLVERHAMPTON-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Wolverhampton: Sa; Kilman, Coady, Saiss; Semedo, Dendoncker, Neves, Moutinho, Marcal; Traore, Jimenez

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Rudiger; James, Kante, Kovacic, Alonso; Mount, Ziyech; Havertz

📊MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

🔎Ruben Neves 6 sarı kartla Wolverhampton takımının en çok sarı kart gören oyuncusu.

🔎Chelsea takımından Reece James 4 sarı kart gördü.

🔎Hwang Hee-chan 4 golle Wolverhampton takımının en golcü futbolcusu.

🔎Mason Mount ise Chelsea adına 7 gol kaydetti.

DİĞER
Son dakika...Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük için çarpıcı sözler! Kararları çok tartışılmıştı...
SON DAKİKA: İzzet Altınmeşe evlat acısıyla yıkıldı, oyuncu iki oğlundan büyük olan Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti! Ölüm nedeni...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor