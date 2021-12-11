Norwich - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

👉NORWICH - MANCHESTER UNITED MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İngiltere Premier Lig'de 16. hafta heyecanı yaşanıyor. Norwich ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norwich - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORWICH - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Norwich - Manchester United maçı 11 Aralık Cumartesi günü saat 20:30'de oynanacak. Mücadele S Sport'da canlı yayınlanacak.