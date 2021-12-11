Haberler İngiltere Premier Lig Liverpool'un takibi sürüyor | Liverpool - Aston Villa: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Liverpool'un takibi sürüyor | Liverpool - Aston Villa: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan 16. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün zorlu maçında Liverpool sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 23:19
Liverpool'un takibi sürüyor | Liverpool - Aston Villa: 1-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Liverpool, Aston Villa'yı ağırladı.

Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadele, Liverpool'un üstünlüğüyle tamamlandı. Liverpool'a galibiyeti getiren gol, 67. dakikada Muhammed Salah ile penaltıdan geldi.

Bu galibiyetle puanını 37'ye yükselten Liverpool, ligin 2. sırasında yer aldı. 19 puanda kalan Aston Villa ise 12. sırada yer aldı.

Lider Manchester City (38) ile 2. sıradaki Liverpool arasında 1 puan fark var.

Gelecek hafta Liverpool, Newcastle United'ı konuk edecek. Aston Villa ise deplasmanda Norwich'le karşılaşacak.

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