West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor. West Ham ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Ham United - Chelsea maçı 4 Aralık Perşembe günü saat 15:30'de oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.