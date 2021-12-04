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West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. West Ham United ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2021 Cumartesi 14:16
West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

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İngiltere Premier Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor. West Ham ile Chelsea kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, West Ham United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WEST HAM UNITED - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Ham United - Chelsea maçı 4 Aralık Perşembe günü saat 15:30'de oynanacak. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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