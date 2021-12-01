İngiltere Premier Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 14. hafta mücadelesinde Watford sahasında Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Watford-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

WATFORD-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Watford Chelsea maçının başlama düdüğü 22.30'da çalacak. Karşılaşma S Sport + ekranlarından naklen yayınlanacak.