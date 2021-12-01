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Watford-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 14. hafta mücadelesinde Watford sahasında Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Watford-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 11:11
Watford-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 14. hafta mücadelesinde Watford sahasında Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Watford-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

WATFORD-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Watford Chelsea maçının başlama düdüğü 22.30'da çalacak. Karşılaşma S Sport + ekranlarından naklen yayınlanacak.

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