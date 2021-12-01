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Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 14. hafta mücadelesinde Aston Villa sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 11:16
Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 14. hafta mücadelesinde Aston Villa sahasında Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Aston Villa-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

ASTON VILLA-MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

1 Kasım Çarşamba günü oynanacak olan Aston Villa Manchester City maçının başlama düdüğü 23.15'da çalacak. Karşılaşma S Sport + ekranlarından naklen yayınlanacak.

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