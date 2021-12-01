Arsenal'in yıldızı Gabriel dos Santos beyzbol sopalı saldırıya uğradı!

Arsenal'de forma giyen genç yıldız Gabriel dos Santos'un, evinin garajında ağustos ayında saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

23 yaşındaki savunma oyuncusunu 3 erkeğin takip ettiği ve evinin garajında arabasını, saatini ve cep telefonunu almaya çalıştığı belirtildi.

Gabriel dos Santos'u beyzbol sopasıyla tehdit eden 26 yaşındaki soyguncunun 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ifade edildi.

OLAY NASIL YAŞANDI?

Gabriel dos Santos gece saatlerinde arkadaşıyla eve dönerken soyguncular tarafından takip edildi. Soyguncular, Gabriel araçtan iner inmez garajına yaklaştı ve bir adam onu beyzbol sopasıyla tehdit etti ve cep telefonu ile arabasının anahtarını istedi. İlk başta saatini ve araba anahtarını teslim eden Gabriel bir anda soyguncunun yüzüne vurdu ve hırsız diğer iki ortağıyla olay yerinden uzaklaştı.

ŞAPKASI ELE VERDİ!

Beyzbol sopasıyla tehdit eden soyguncu, şapkasını olay yerinde kaybetti ve DNA sonucuyla yakalanarak tutuklandı.