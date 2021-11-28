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Chelsea - Manchester United maçı öncesi Cristiano Ronaldo'ya ilk 11'şoku!

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'ya, Chelsea maçın öncesi şok haber geldi. Solskjaer ile arasının iyi olmadığı bilinen ve Norveçli hocanın ayrılığının ardından performansının yükseleceği tahmin edilen Ronaldo'yu, Manchester United'ın geçici antrenörü Michael Carrick ilk 11'e almadı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 19:35
Chelsea - Manchester United maçı öncesi Cristiano Ronaldo'ya ilk 11'şoku!

Manchetser United'a dönüşünün ardından rüya gibi bir başlangıç yapan ancak Kırmızı Şeytanlar'ın aldığı kötü sonuçlara dur diyemeyen Ronaldo'ya, Solskjaer'in ardından bir şok daha geldi.

Manchester United'in Chelsea maçı öncesi geçici teknik direktör Michael Carrick, Cristiano Ronaldo'ya ilk 11'de şans vermedi.

FORVET HATTI: SANCHO - FERNANDES - RASHFORD OLDU
Carrick, Chelsea maçının ilk 11'inde; Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, Telles, Fred, Matic, McTominay, Fernandes, Sanco, Rashford'u değerlendirdi.

Öte yandan Cristiano Ronaldo, Chelsea maçında yedeklerde bulundu.

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