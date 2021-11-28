Chelsea - Manchester United maçı öncesi Cristiano Ronaldo'ya ilk 11'şoku!

Manchetser United'a dönüşünün ardından rüya gibi bir başlangıç yapan ancak Kırmızı Şeytanlar'ın aldığı kötü sonuçlara dur diyemeyen Ronaldo'ya, Solskjaer'in ardından bir şok daha geldi.

Manchester United'in Chelsea maçı öncesi geçici teknik direktör Michael Carrick, Cristiano Ronaldo'ya ilk 11'de şans vermedi.

FORVET HATTI: SANCHO - FERNANDES - RASHFORD OLDU

Carrick, Chelsea maçının ilk 11'inde; Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Bailly, Telles, Fred, Matic, McTominay, Fernandes, Sanco, Rashford'u değerlendirdi.

Öte yandan Cristiano Ronaldo, Chelsea maçında yedeklerde bulundu.