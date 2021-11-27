Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal 2. yarıda açıldı | Arsenal - Newcastle United: 2-0 (MSÇ SONUCU - ÖZET)

Arsenal 2. yarıda açıldı | Arsenal - Newcastle United: 2-0 (MSÇ SONUCU - ÖZET)

Arsenal, haftanın açılış maçında ligde henüz galibiyeti bulunmayan son sıradaki Newcastle United'ı ağırladı. Başkent temsilcisi, rakibini 56. dakikada Bukayo Saka ve 66. dakikada Gabriel Martinelli'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Arsenal, bu galibiyetle 23 puana ulaşırken, Newcastle United 6 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2021 Pazar 00:20
Arsenal 2. yarıda açıldı | Arsenal - Newcastle United: 2-0 (MSÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Arsenal, kendi sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi.

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arsenal, ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Bukayo Saka ve 66. dakikada Gabriel Martinelli kaydetti.

Bu sonucun ardından Arsenal, bir hafta aradan sonra kazandı ve puanını 23'e yükseltti. Bu sezon galibiyeti olmayan Newcastle United ise 6 puanda ve ligin dibinde kaldı.

Ligin gelecek haftasında Arsenal, Manchester United ile deplasmanda karşılaşacak. Newcastle United ise kendi sahasında, Norwich City'i ağırlayacak.

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