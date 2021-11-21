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Tottenham geriden gelerek kazandı | Tottenham - Leeds United: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Tottenham sahasında Leeds United ile karşı karşıya geldi. Antonio Conte'nin öğrencileri 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 23:37
Tottenham geriden gelerek kazandı | Tottenham - Leeds United: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de 12. haftanın kapanış maçında Tottenham, konuk ettiği Leeds United'ı 2-1 yendi.

İtalyan teknik direktör Antonio Conte yönetiminde ligde üst sıraları hedefleyen Tottenham, geriye düştüğü maçta kümede kalma mücadelesi veren Leeds United'ı ikinci yarıda bulduğu gollerle yendi.

Leeds United, Daniel James'in 44. dakikada attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Tottenham, 58. dakikada Pierre-Emile Höjbjerg ve 69. dakikada Sergio Reguilon'un ağları sarmasıyla sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ligde 3 maç sonra kazanan Tottenham, 19 puanla 7. sıraya çıkarken, 11 puanlı Leeds United, 17. sırada kaldı.

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