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Manchester City Burnley maçı CANLI YAYIN

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Manchester City ile Burnley karşı karşıya geliyor. Etihad Stadium'da oynanan mücadelede hakem Martin Atkinson düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 16:57
Manchester City Burnley maçı CANLI YAYIN

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 8. hafta maçında Manchester City ile Burnley kozlarını paylaşıyor. Etihad Stadium'da oynanan mücadelede İngiliz hakem Martin Atkinson düdük çalıyor. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...



MANCHESTER CITY - BURNLEY MAÇINDA İLK 11'LER
Manchester City: Steffen, Cancelo, Stones, Ake, Laporte, Rodrigo, De Bruyne , Bernardo, Mahrez, Foden, Sterling

Burnley: Pope, Lowton, Tarkowski, Collins, Pieters, Brownhill, Cork, Westwood, Mcneil, Cornet, Wood

MANCHESTER CITY - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Man. City - Burnley maçı saat 17:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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