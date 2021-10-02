Ozan Tufan galibiyeti getiremedi! Leeds United Watford 1-0 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de 2021/22 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin 7. haftasında Leeds United ile Watford, Elland Road'da karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın da formasını giydiği Watford, mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Marcelo Bielsa'nın öğrencilerine galibiyeti getiren gol, 18. dakikada Llorente'den geldi.
Mücadelede Ozan Tufan forvet arkası pozisyonda ilk 11'de başladı ve 59 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Leeds United, puanını 6'ya yükseltirken, Watford ise 7 puanda kaldı.
İŞTE MAÇIN TEK GOLÜ