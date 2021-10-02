Haberler İngiltere Premier Lig Ozan Tufan galibiyeti getiremedi! Leeds United Watford 1-0 | MAÇ SONUCU

Ozan Tufan galibiyeti getiremedi! Leeds United Watford 1-0 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Leeds United sahasında Watford'u konuk etti. Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın konuk ekipte 59 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Leeds United Watford'u 1-0 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 18:55 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2021 Cumartesi 19:00
Ozan Tufan galibiyeti getiremedi! Leeds United Watford 1-0 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de 2021/22 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin 7. haftasında Leeds United ile Watford, Elland Road'da karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın da formasını giydiği Watford, mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Marcelo Bielsa'nın öğrencilerine galibiyeti getiren gol, 18. dakikada Llorente'den geldi.

Mücadelede Ozan Tufan forvet arkası pozisyonda ilk 11'de başladı ve 59 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Leeds United, puanını 6'ya yükseltirken, Watford ise 7 puanda kaldı.

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