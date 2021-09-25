Son dakika spor haberi: Liverpool'un eski yıldızı Ragnar Klavan'dan flaş itiraf! "Klopp'la Milner neredeyse kavga ediyordu"

Liverpool'un başında büyük başarılara imza atan Alman teknik adam Jürgen Klopp'la ilgili flaş bir itiraf geldi. Kırmızılar'ın eski yıldızı Ragnar Klavan, yaptığı açıklamada 2017 yılında Klopp'la James Milner'ın neredeyse fiziksel boyuta ulaşan bir kavganın eşiğinden döndüklerini duyurdu. Klavan, konuyla ilgili şunları söyledi:

Tam olarak kime karşı oynadığımızı hatırlamıyorum ama sanırım rakip deplasmanda Sunderland'di. Klopp ile James Milner, soyunma odasında neredeyse fiziksel bir kavgaya tutuşuyordu. Neyseki Milner geri çekildi ve kavga büyümedi. Klopp için oldukça stresli bir dönemdi. Baskı altındaydı. Benim takımdaki ilk, Klopp'un ikinci yılıydı. Klopp bambaşka biriydi. Basın toplantılarında asla kendini tekrar etmezdi. Daima farklı açılardan konuşurdu.