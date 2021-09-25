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Son dakika spor haberi: Liverpool'un eski yıldızı Ragnar Klavan'dan flaş itiraf! "Klopp'la Milner neredeyse kavga ediyordu"

Son dakika spor haberleri... Liverpool'un eski defans oyuncusu Ragnar Klavan, flaş bir itirafta bulundu. Yıldız isim, 2017 yılında bir maç sonrası teknik direktör Jürgen Klopp'la James Milner'ın neredeyse fiziksel olarak kavga etmeye yaklaştığını söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2021 Cumartesi 10:29
Son dakika spor haberi: Liverpool'un eski yıldızı Ragnar Klavan'dan flaş itiraf! "Klopp'la Milner neredeyse kavga ediyordu"

Liverpool'un başında büyük başarılara imza atan Alman teknik adam Jürgen Klopp'la ilgili flaş bir itiraf geldi. Kırmızılar'ın eski yıldızı Ragnar Klavan, yaptığı açıklamada 2017 yılında Klopp'la James Milner'ın neredeyse fiziksel boyuta ulaşan bir kavganın eşiğinden döndüklerini duyurdu. Klavan, konuyla ilgili şunları söyledi:

Tam olarak kime karşı oynadığımızı hatırlamıyorum ama sanırım rakip deplasmanda Sunderland'di. Klopp ile James Milner, soyunma odasında neredeyse fiziksel bir kavgaya tutuşuyordu. Neyseki Milner geri çekildi ve kavga büyümedi. Klopp için oldukça stresli bir dönemdi. Baskı altındaydı. Benim takımdaki ilk, Klopp'un ikinci yılıydı. Klopp bambaşka biriydi. Basın toplantılarında asla kendini tekrar etmezdi. Daima farklı açılardan konuşurdu.

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