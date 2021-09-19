Tottenham Chelsea maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün önemli maçında Tottenham Chelsea karşı karşıya gelecek.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi Paul Tierney yönetecek.

BRIGHTON LEIECSTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Tottenham ile Chelsea arasında oynanacak zorlu mücadele saat 18.30'da başlayacak ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

TOTTENHAM CHELSEA MAÇLARININ İSTATİSTİKLERİ