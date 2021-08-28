Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Manchester City Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Manchester City, sahasında Arsenal'i konuk edecek. Pep Guardiola'nın öğrencileri iki maç sonunda topladığı 3 puanla 9. sırada, konuk ekip Arsenal ise puansız olarak 19. sırada bulunuyor. City'nin son 11 maçta Arsenal'e karşı aldığı 10 galibiyet dikkat çekiyor. Peki, Manchester City-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler? İşte tüm bu soruların yanıtları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:56
Manchester City Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 3. haftası dev bir heyecana sahne olacak. Manchester City sahasında Arsenal'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi ligde puanı bulunmayan konuk ekip, galibiyetle tanışmak istiyor. Manchester City, sahasında oynadığı son 35 karşılaşmanın yalnızca birinde gol atamazken rakibine karşı oynadığı son 11 karşılaşmanın 10'undan galip ayrıldı.

MANCHESTER CITY-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin sahasında Arsenal'i konuk edeceği kritik maç TSİ bu akşam 14.30'da başlayacak ve S Sport'ta canlı olarak yayınlanacak.

MANCHESTER CITY-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; B.Silva, Rodri, Grealish; Mahrez, Jesus, Sterling

Arsenal: Leno; Cedric, Holding, Mari, Tierney; Sambi, Xhaka; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang

SON DAKİKA