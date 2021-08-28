Manchester City Arsenal maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 3. haftası dev bir heyecana sahne olacak. Manchester City sahasında Arsenal'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi ligde puanı bulunmayan konuk ekip, galibiyetle tanışmak istiyor. Manchester City, sahasında oynadığı son 35 karşılaşmanın yalnızca birinde gol atamazken rakibine karşı oynadığı son 11 karşılaşmanın 10'undan galip ayrıldı.
MANCHESTER CITY-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin sahasında Arsenal'i konuk edeceği kritik maç TSİ bu akşam 14.30'da başlayacak ve S Sport'ta canlı olarak yayınlanacak.
MANCHESTER CITY-ARSENAL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; B.Silva, Rodri, Grealish; Mahrez, Jesus, Sterling
Arsenal: Leno; Cedric, Holding, Mari, Tierney; Sambi, Xhaka; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Aubameyang