Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City - Arsenal: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manchester City - Arsenal: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de 3. hafta karşılaşmasında Manchester City, Arsenal'i ağırladı. Etihad Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Manchester City'nin 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada İlkay Gündoğan, 43. dakikada Gabriel Jesus, 53. dakikada Rodri ve 12 ile 84. dakikalarda Ferran Torres kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 16:50
Manchester City - Arsenal: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, Arsenal'ı 5-0 mağlup etti.

Haftanın açılış karşılaşmasında, geçen sezonun şampiyonu Manchester City, Arsenal'ı ağırladı.

İlkay Gündoğan'ın 7 ve Torres'in 12. dakikadaki golleriyle iki farklı üstünlük yakalayan Manchester City, Arsenal'dan Xhaka'nın 35. dakikada gördüğü kırmızı kart sonrası oyunun tüm kontrolünü eline aldı.

Manchester City, 43. dakikada Gabriel Jesus, 53. dakikada Rodri ve 84. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Torres'in golleriyle sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Manchester City puanını 6'ya çıkarırken, Arsenal 3. maçında da puan alamadı.

SON DAKİKA