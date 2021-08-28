Liverpool Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında heyecan dev bir maçla devam ediyor. Ligin favorilerinden Liverpool, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea'yi ağırlıyor. Kırmızılar, rakibi karşısında oynadığı son 13 Premier Lig maçından yalnızca ikisini kaybetti ancak mağlubiyetlerden biri son oynanan maçta geldi. Öte yandan yalnızca Manchester United (12), Liverpool'a karşı Chelsea'den (7) daha fazla Premier Lig deplasman maçı kazandı.

LIVERPOOL-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool'un sahasında Chelsea'yi konuk edeceği kritik maç bu akşam TSİ 19.30'da başlayacak ve S Sport'ta canlı olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL-CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Jota, Mane

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Christensen, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Alonso; Mount, Havertz; Lukaku