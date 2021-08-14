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Paul Pogba'da muhteşem başlangıç! Manchester United - Leeds United maçında o istatistik...

Son dakika spor haberi... Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, Leeds United maçında klasını konuşturdu. Paul Pogba, Premier Ligin açılış haftasında karşı karşıya geldikleri ve gol yağmuruna tuttukları Leeds United maçında asistleriyle ön plana çıkarken, geçtiğimiz sezonun rakamı 1 maçta geçmeyi başardı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:18
Paul Pogba'da muhteşem başlangıç! Manchester United - Leeds United maçında o istatistik...

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, sahasında ağırladığı Leeds United'ı adeta gol yağmuruna tuttu. Bununla beraber maçın yıldızı Paul Pogba oldu.

Fransız yıldız, Manchester United - Leeds United maçında tam 4 asiste imza atarak unutulmaz bir başlangıca imza attı.

İŞTE O ASİST VE DAKİKALAR
30': Paul Pogba asist
52': Paul Pogba asist
54': Paul Pogba asist
69': Paul Pogba asist

1 SONUN İSTATİSTİĞİ TEK MAÇTA!
Leeds karşısında 4 asist yapan Paul Pogba, geçen sezonun tamamında yaptığı 3 asiste, tek maçta ulaşacaktı. (29 maçta 3 asist)

İŞTE PREMIER LİG'DE BİR MAÇTA 4 ASİST YAPAN İSİMLER
Pogba Man Utd - Leeds
Bergkamp Arsenal - Middlesbrough
Reyes Arsenal - Blackburn
Adebayor Tottenham - Newcastle
Cazorla Arsenal - Wigan
Tadic Southampton - Sunderland
Harry Kane Tottenham - Southampton

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