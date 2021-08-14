Paul Pogba'da muhteşem başlangıç! Manchester United - Leeds United maçında o istatistik...

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, sahasında ağırladığı Leeds United'ı adeta gol yağmuruna tuttu. Bununla beraber maçın yıldızı Paul Pogba oldu.

Fransız yıldız, Manchester United - Leeds United maçında tam 4 asiste imza atarak unutulmaz bir başlangıca imza attı.

İŞTE O ASİST VE DAKİKALAR

30': Paul Pogba asist

52': Paul Pogba asist

54': Paul Pogba asist

69': Paul Pogba asist



1 SONUN İSTATİSTİĞİ TEK MAÇTA!

Leeds karşısında 4 asist yapan Paul Pogba, geçen sezonun tamamında yaptığı 3 asiste, tek maçta ulaşacaktı. (29 maçta 3 asist)



İŞTE PREMIER LİG'DE BİR MAÇTA 4 ASİST YAPAN İSİMLER

Pogba Man Utd - Leeds

Bergkamp Arsenal - Middlesbrough

Reyes Arsenal - Blackburn

Adebayor Tottenham - Newcastle

Cazorla Arsenal - Wigan

Tadic Southampton - Sunderland

Harry Kane Tottenham - Southampton