Paul Pogba'da muhteşem başlangıç! Manchester United - Leeds United maçında o istatistik...

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, sahasında ağırladığı Leeds United'ı adeta gol yağmuruna tuttu. Bununla beraber maçın yıldızı Paul Pogba oldu.
Fransız yıldız, Manchester United - Leeds United maçında tam 4 asiste imza atarak unutulmaz bir başlangıca imza attı.
İŞTE O ASİST VE DAKİKALAR
30': Paul Pogba asist
52': Paul Pogba asist
54': Paul Pogba asist
69': Paul Pogba asist
1 SONUN İSTATİSTİĞİ TEK MAÇTA!
Leeds karşısında 4 asist yapan Paul Pogba, geçen sezonun tamamında yaptığı 3 asiste, tek maçta ulaşacaktı. (29 maçta 3 asist)
İŞTE PREMIER LİG'DE BİR MAÇTA 4 ASİST YAPAN İSİMLER
Pogba Man Utd - Leeds
Bergkamp Arsenal - Middlesbrough
Reyes Arsenal - Blackburn
Adebayor Tottenham - Newcastle
Cazorla Arsenal - Wigan
Tadic Southampton - Sunderland
Harry Kane Tottenham - Southampton