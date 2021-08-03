Harry Kane bitti gibi

Manchester City'nin transfer etmek istediği Harry Kane konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 28 yaşındaki yıldız forvet, Tottenham'ın sezon öncesi hazırlık antrenmanına katılmadı. Manchester City, sözleşmesi sona eren Sergio Agüero'nun yerine yapacağı santrfor transferinde önceliğini Harry Kane olarak belirlemişti. İngiliz basınındaki haberlere göre City'nin, Kane için Tottenham'a 150 milyon euro civarında bir rakam önerip işi bitireceği kaydedildi.
ManchesterCity'nin transfer etmek istediği Harry Kane konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. 28 yaşındaki yıldız forvet, Tottenham'ın sezon öncesi hazırlık antrenmanına katılmadı. Manchester City, sözleşmesi sona eren Sergio Agüero'nun yerine yapacağı santrfor transferinde önceliğini Harry Kane olarak belirlemişti. İngiliz basınındaki haberlere göre City'nin, Kane için Tottenham'a 150 milyon euro civarında bir rakam önerip işi bitireceği kaydedildi. Yaz döneminin en flaş transferlerinden biri olacağı belirtilen haberde "Kane çok da uzak olmayan bir zamanda yeni formasını sırtına geçirebilir" denildi. Geride bıraktığımız sezonun son haftalarında geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Kane, kariyerinin geri kalanında kupalar kazanmak istediğini belirterek takımdan ayrılmak istediğini dile getirmişti. Manchester United ve Chelsea ile de adı anılan yıldız oyuncu, Manchester City'ye transfer olmak istediği biliniyordu.