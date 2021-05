Son dakika transfer haberi: Ozan Kabak Liverpool'dan ayrılıyor! Yeni adresi...

İngiliz ekibi Liverpool'da forma giyen Ozan Kabak'ın kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Liverpool'un, milli futbolcunun 18 milyon sterlin'lik satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor. İngiliz basını da konuyla ilgili flaş bir iddiayı gündemine taşıdı.

Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp'un, yeni sezon için Leipzig forması giyen Ibrahima Konate'yi istediği ifade edildi. Bu transfer için İngiliz ekibinin kasasından 35 milyon sterlin çıkacak. Öte yandan Konate'nin Liverpool'a transfer olması durumunda Alman ekibi Leipzig'in Ozan Kabak'ı renklerine bağlayacağı bildirildi. Ayrıca milli stoperle, Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City'nin de ilgilendiği aktarıldı.

Liverpool'da, sezon içerisinde as defans oyuncularının yaşadığı uzun sakatlıkların ardından devre arası transfer döneminde Ozan Kabak Schalke'den kiralanmıştı. Genç stoper geleceğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Elbette Liverpool'da kalmak isterim. Jürgen Klopp henüz bana bir şey söylemedi. Şu ana kadar kendisiyle bu konu hakkında konuşmadık. Neler olacağını göreceğiz. Liverpool, büyük bir kulüp. Bu formayı taşıdığım her an için çok gururluyum. Şu ana kadar elimden gelenin en iyisini verdim ve işimi yaptım. Gelecek sezon neler yaşanacağını göreceğiz. Ne olursa olsun burada oynamanın tadını çıkardım. Takımdaki herkesin benim için yaptıklarını takdir ediyorum" demişti.