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Son dakika spor haberi: şampiyonluk kutlamalarına bayrağıyla katıldı!

Son dakika spor haberleri... 'de sezonu zirvede tamamlayan , kupasını düzenlenen törenle aldı. Kutlamalarda takımın Cezayirli yıldızı , 'in saldırılarına maruz kalan 'e destek verdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 11:59
Son dakika spor haberi: Riyad Mahrez şampiyonluk kutlamalarına Filistin bayrağıyla katıldı!

2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan , 'nda düzenlenen törenle kupasına kavuştu. Ligin son haftasında konuk ettiği 'u 5-0 mağlup eden Manchester City'de futbolcular ve teknik kadro, tarihinin 7. şampiyonluk kupası sırasında büyük mutluluk yaşadı.

MAHREZ FİLİSTİN BAYRAĞIYLA KATILDI

Manchester City'nin Cezayirli yıldız futbolcusu , şampiyonluk kutlamalarında bayrağı açtı. Filistin ve ülkesi 'in bayraklarını sallayan 30 yaşındaki futbolcu, 'in saldırılarına maruz kalan Filistin'e destek verdi.

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