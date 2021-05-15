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Efsane futbolcu 'dan 'e destek

'nın ve devi 'ın efsane futbolcusu , için düzenlenen yardım kampanyasına destek verdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 17:59 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:02
Efsane futbolcu Eric Cantona'dan Filistin'e destek

Dünyaca ünlü eski Fransız futbolcu , 'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilere yönelik başlatılan yardım kampanyasına destek verdi.

Cantona, bir sivil toplum kuruluşu tarafından kampanya için satışa çıkarılan "Filistin için umut" () yazılı tişörtle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Fransız futbol adamı, eşi 'nin de yer aldığı kareye, "Hoping Foundation, Filistin Tıbbi Yardım Derneğinin Gazze'deki acil müdahalesi için yardım topluyor." notunu düştü.

İsrail'in 'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 39'u çocuk 139 Filistinli hayatını kaybederken, 950 kişi ise yaralandı.

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