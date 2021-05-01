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Crystal 0-2 | MAÇ SONUCU

'de uzak ara lider konumda bulunan , Crystal ile deplasmanda karşılaştı. Cty, iki dakikada bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı ve şampiyonluğu beklemeye başladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 17:09
Crystal Palace 0-2 Manchester City | MAÇ SONUCU

'de şampiyonluğun en güçlü adayı , deplasmanına konuk oldu.

İlk yarının golsüz geçildiği karşılaşmada Sergio Aguero, 57'de takımını 1-0 öne geçirdi. 'nin ara pasında topla buluşan , ceza sahası içinde akıl dolu bir hareketle topu sol üst köşeden ağlara gönderdi. 0:1.

İki dakika sonra skoru 2-0'a getirdi. Seken topu kontrol eden İspanyol oyuncu, ceza sahası çizgisinden sol alt köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Guaita topun ağlarla buluşmasına engel olamıyor. 0:2.

Bu sezon ligde 25. galibiyetini alan puanını 80 yaptı. City maç fazlasıyla ikinci sıradaki ile puan farkını 13 yaptı. , yarın 'a kaybederse ligin bitimine 4 hafta kala City şampiyonluğunu resmen ilan edecek.

ise 38 puanda kaldı.

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