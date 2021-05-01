Crystal Palace 0-2 Manchester City | MAÇ SONUCU

Premier Lig'de şampiyonluğun en güçlü adayı Manchester City, Palace deplasmanına konuk oldu.



İlk yarının golsüz geçildiği karşılaşmada Sergio Aguero, 57'de takımını 1-0 öne geçirdi. Benjamin Mendy'nin ara pasında topla buluşan Agüero, ceza sahası içinde akıl dolu bir hareketle topu sol üst köşeden ağlara gönderdi. 0:1.



İki dakika sonra Ferran Torres skoru 2-0'a getirdi. Seken topu kontrol eden İspanyol oyuncu, ceza sahası çizgisinden sol alt köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Guaita topun ağlarla buluşmasına engel olamıyor. 0:2.

Bu sezon ligde 25. galibiyetini alan City puanını 80 yaptı. City maç fazlasıyla ikinci sıradaki Manchester United ile puan farkını 13 yaptı. Kırmızı Şeytanlar, yarın Liverpool'a kaybederse ligin bitimine 4 hafta kala City şampiyonluğunu resmen ilan edecek.

Crystal Palace ise 38 puanda kaldı.