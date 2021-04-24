Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United'lı taraftarlardan "Avrupa Süper Ligi" protestosu

'lı taraftarlardan "" protestosu

Premier Lig devi 'lı taraftarlar, 'ne katılma teşebbüsünde bulundukları gerekçesiyle kulüp sahibi ABD'li Glazer ailesini protesto etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 21:37
Manchester United'lı taraftarlardan "Avrupa Süper Ligi" protestosu

'nın önünde toplanan taraftarlar, hisselerinin çoğunluğuna sahip ABD'li Glazer ailesinin kulüp ile bağlarını koparması yönünde talepte bulundu.

Manchester United'ın sahiplerinden iş insanı 'in, 'nde başkan yardımcılığı görevini üstlenmesi planlanıyordu.

'de benzer eylemler, hafta içi boyunca ve kulüplerinde de yaşanmıştı. Taraftarlar, kulüp sahipleri Chelsea'de ve Arsenal'de 'ye hisselerini devretmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, , ve 'ın aralarında yer aldığı Avrupa'nın önde gelen 12 kulübü, 19 Nisan gecesi yaptıkları ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

, , ülke federasyonları ve taraftarların yoğun tepkisinin ardından 6 İngiliz kulübü de girişimden çekildiğini duyurmuştu.

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