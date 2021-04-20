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Everton'dan Avrupa Süper Ligi'ne katılan 6 İngiliz kulübüne sert tepki! "Saygısızlık yapıyorlar"

ekiplerinden Everton, "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişime katılan 6 İngiliz kulübüne yönelik sert eleştirilerde bulundu. Everton yönetimi, Liverpool, Arsenal, , , ve 'ın kendi çıkarlarını düşündüğü ve aynı puan tablosunda yer aldığı diğer takımlara saygısızlık yapıldığını ifade etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 17:21
Everton'dan Avrupa Süper Ligi'ne katılan 6 İngiliz kulübüne sert tepki! "Saygısızlık yapıyorlar"

Everton'ın yönetim kurulu; Liverpool, Arsenal, , , ve 'ın ayrı bir ligde oynamaya yönelik girişimlerine ilişkin bildiri yayımladı.

Söz konusu kulüplerin aldıkları bu kararla, büyük bir hayal kırıklığına yol açtığının vurgulandığı bildiride, "Bu 6 kulüp, sadece kendi çıkarlarını düşünüyor. Ligimizin ve futbolun itibarını zedeliyor. Bu 6 kulüp, 'de aynı puan tablosunda yer aldığı diğer takımlara saygısızlık yapıyor. Ülke ve dünya genelinde taraftarın önemli bir bölümüne ihanet ederek onları kandırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ulusal ve uluslararası ölçekte tüm futbol kurumlarının zorlu bir dönemden geçtiğinin hatırlatıldığı bildiride, "Bu zorlu dönemde kulüplerin daha fazla iş birliğine gitmesi gerektiği halde bu 6 kulüp, gizlice birleşerek futbol piramidinden ayrılma planlarını uygulamaya soktu. Bu piramidi , , , , , , ve daha nice kulüp oluşturuyor. Bu sayede futbol zenginleşiyor ve taraftarlar bu oyunun tarihine şahitlik ediyor. 6 kulüp ise kendi taraftarına bile saygı duymayarak bu yapının altını kazmaya çalışıyor. Bu akılla açıklanamayan cehalet, futbol dünyası içinde asla kabul görmeyecektir. "değerlendirmesinde bulunuldu.

"Avrupa Süper Ligi", futbolun en üst kurumları (UEFA) ve (FIFA) başta olmak üzere futbol federasyonları, politikacılar, spor yazarları ve birçok oyuncudan tepki almıştı. UEFA ve FIFA yetkilileri, Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüplerin her türlü UEFA organizasyonundan ve ulusal liglerinden ihraç edilebileceğini, bu turnuvada oynayan futbolcuların da milli takımlarında bir daha forma giyemeyeceğini açıklamıştı.

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