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Burnley | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında , sahasında Burnley'i konuk etti. İngiliz devi, 48' ve 84'te Greenwood, 90+3'te Cavani'nin attığı gollerle rakibini 3-1 yenmeyi başardı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2021 Pazar 20:08
Manchester United Burnley | MAÇ SONUCU ÖZET

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında ile Burnley karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United 3-1'lik skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede gol perdesini 48. dakikada açtı. Burnley, 50. dakikada James Tarkowski ile skoru eşitledi. Mason Greenwood, 85. dakikada ikinci kez sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi. , 90+3. dakikada maçın skorunu belirledi.

Ligde üst üste beşinci maçını kazanan Manchester United, puanını 66'ya yükseltti. Burnley ise 33 puanda kaldı.

Manchester United, gelecek hafta Leeds United'a konuk olacak. Burnley ise Wolves deplasmanına gidecek.

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