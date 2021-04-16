Haberler İngiltere Premier Lig Everton Tottenham 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 32. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Heyecan düzeyi yüksek geçen maç 2-2 eşitlikle sona erdi ve iki takımda birer puana razı oldu. Everton'ın gollerini Sigurdsson atarken Tottenham'ın golleri Kane'den geldi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2021 Cumartesi 00:57
Everton Tottenham 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında ile kozlarını paylaştı. 'ta oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Maçın 27. dakikasında Tottenham 'in golüyle öne geçti. 31. dakikaya gelindiğinde ise Everton penaltı kazandı ve Sigurdsson'un golüyle ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının 62. dakikasında yeniden ağları havalandırarak bu kez takımını öne geçirdi. 68. dakikaya gelindiğinde bu kez Harry Kane skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Tottenham'ın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken puanı da 50'ye yükseldi. Everton'un ise galibiyet hasret 5 maça çıkarken puanı da 49 oldu.

SON DAKİKA