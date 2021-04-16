Everton Tottenham 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 32. hafta maçında Everton ile Tottenham kozlarını paylaştı. Goodison Park'ta oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Maçın 27. dakikasında Tottenham Harry Kane'in golüyle öne geçti. 31. dakikaya gelindiğinde ise Everton penaltı kazandı ve Sigurdsson'un golüyle ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının 62. dakikasında Sigurtsson yeniden ağları havalandırarak bu kez takımını öne geçirdi. 68. dakikaya gelindiğinde bu kez Harry Kane skoru 2-2'ye getirmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Tottenham'ın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken puanı da 50'ye yükseldi. Everton'un ise galibiyet hasret 5 maça çıkarken puanı da 49 oldu.