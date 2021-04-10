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2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında sahasında 'yı konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. 'a galibiyeti getiren goller 57. dakikada ve 90+1. dakikada 'dan geldi. Aston Villa'nın tek golünü kaydetti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2021 Cumartesi 19:05
Liverpool Aston Villa 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 31. haftasında ile kozlarını paylaştı. 'da oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan 3 puanın sahibi oldu.

Aston Villa, 43. dakikada 'in attığı golle öne geçerken, Liverpool'un beraberlik sayısını 57. dakikada kaydetti. 90+1. dakikada sahneye çıkan Trent Alexander-, attığı şık golle takımına galibiyeti getirdi. Öte yandan Liverpool'un 45+2. dakikada ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Liverpool'da milli oyuncumuz , ilk 11'de başladığı mücadelede 89 dakika sahada kaldı ve yerini 'ye bıraktı.

LIVERPOOL EVİNDE 6 MAÇ SONRA KAZANDI!
'de evinde 6 maç yenildikten sonra galibiyetle tanışan Liverpool, puanını 52 yaptı ve ilk 4 sıra için önemli bir adım attı. Son 5 maçının 4'ünü kazanamayan Aston Villa ise 44 puanda kaldı.

Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool deplasmanda ile karşılaşacakken, Aston Villa ise evinde lider 'yi konuk edecek.

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