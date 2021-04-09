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Kabak: 'un önümüzdeki yıl 'nde olması gerekiyor

ekibi 'da forma giyen milli futbolcu Kabak, maçıyla Stadı'ndaki ilk galibiyetini almak istediğini söyledi. Takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu aktaran milli futbolcu, performansının da her geçen gün daha iyiye gittiğini sözlerine ekledi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2021 Cuma 22:33
Ozan Kabak: Liverpool'un önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor

Kabak, ligin 31. haftasında yarın 'yı ağırlayacakları karşılaşma öncesi kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Gelecek sezon UEFA 'ne katılabilmek için kalan 8 maçta iyi bir performans sergilemeleri gerektiğini belirten Ozan, "Kaybedecek puanımız yok ve her maçı kazanmamız lazım. Bu büyük kulübün önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Ligde geçen hafta 3-0 kazandıkları maçında sezonun en iyi oyunlarından birini oynadıklarını kaydeden 21 yaşındaki savunma oyuncusu, "Bu performansı her hafta sahada göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. 'da en son kazandığımızdan bu yana uzun zaman geçti. Umarım Aston Villa'ya karşı kazanırız ve Anfield'daki ilk galibiyetimi alırım." değerlendirmesinde bulundu.

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